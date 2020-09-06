القويحص يوجه منسوبي أمانة العاصمة المقدسة بتسهيل إجراءات المواطنين

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جاء ذلك خلال استقباله لطلبات المواطنين أمس، عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، حيث خصصت الأمانة مقرا للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار الجائحة.
وأوضح مدير عام خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل حلواني أن وكالة الخدمات دشنت حزمة من الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة لخدمة المستفيدين عن بعد دون الحاجة إلى حضور مقر الأمانة، مشيرا إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي ومنصة بلدي، واستقبال البلاغات عبر تطبيق «واتس اب» عن طريق الرقم 0539400940، إضافة إلى تنفيذ مبادرات خدمة العملاء، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف.
من جهة أخرى استقبل أمين العاصمة المقدسة بمكتبه أمس عددا من الأسر المنتجة وسيدات الأعمال بمكة المكرمة.
وجرى استعراض المبادرات الاجتماعية التي نظمت خلال فترة منع التجول بالتعاون مع الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، لدعم المواهب الشابة وتنمية قيم المسؤولية الاجتماعية واستغلال أوقات الفراغ في مجالات الرسم وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا وتصميم الاكسسوارات وغيرها من الأعمال المميزة التي تحقق الاستدامة المالية للأسر المنتجة والمتعففة بمكة المكرمة.
كما قدم عرض عن الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية، ومن ضمنها صناعة الكمامات القماشية، في ظل الطلب المتزايد عليها وتحقيق عائد مادي من خلالها، إضافة لمنتجات أخرى مميزة من صناعة الأسر المنتجة بمكة المكرمة.
وأبدى القويحص إعجابه بما شاهده من منتجات حرفية وأعمال فنية، مؤكدا دعم الأمانة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال.
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