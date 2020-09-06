إغلاق 8 مصانع للخرسانة ومحطة وقود في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أمس 8 مصانع للخرسانة والبلوك ومحطة وقود، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المستودعات والمصانع ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات الفرعية بمكة المكرمة نظمت حملة موسعة على مصانع الخرسانة والبلوك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأشار إلى أنه جرى إغلاق 5 مصانع للخرسانة والبلوك مخالفة، ومصنعين ومستودعا مخالفا، إضافة إلى إغلاق مصنع للبلوك غير مرخص ومحطة وقود لعدم تجديد الترخيص بحي ريع ذاخر ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية.

وأكد الزايدي أن الأمانة ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع ومحطات الوقود المخالفة، مشددا على عدم التهاون مع كل ما يسبب ضررا على الصحة العامة، وسلامة المواطن والمقيم. ودعا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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كما أغلقت بلدية العزيزية الفرعية 3 منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة، وضبطت عددا من العمال يعملون بدون شهادات صحية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس عمر المالكي، أن البلدية نفذت 31 جولة رقابية أسفر عنها مصادرة 120 كجم مواد غذائية من الباعة الجائلين، مشيرا إلى إغلاق 3 منشآت تجارية لعدم تجديد الترخيص، وضبط 3 عمال يعملون بدون شهادات صحية.

وأكد استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ومكافحة الباعة الجائلين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من الظواهر السلبية، والمحافظة على الإصحاح البيئي.