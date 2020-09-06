شكرا لقرائتكم خبر رفع 15 ألف م3 أنقاض ومخلفات بالنعيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني أنه جرى رفع وإزالة 2400 طن من النفايات الصلبة، وكنس ورفع 1500 م3 من الرمال ضمن أعمال الكنس الآلي واليدوي، واستبدال 500 من براميل النفايات والحاويات القديمة بأخرى جديدة.
ودعا الجميع للتعاون مع البلدية، وعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز البلاغات 940.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع 15 ألف م3 أنقاض ومخلفات بالنعيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.