إعادة فتح طريق الأمير نايف في الدمام بعد تطويره

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وبدأ سريان الحركة المرورية في الطريق بعد التأكد من سلامة الطريق وتطبيق جميع أنظمة السلامة المرورية فيه، إضافة إلى اطلاع مرور المنطقة على الطريق، وأنظمة السلامة المرورية المنفذة فيه.
وجرى بدء أعمال تطوير الطريق في يونيو الماضي خلال أربع مراحل بطول إجمالي 8900 متر طولي بالاتجاهين، تضمنت إزالة كامل طبقات الرصف، ونقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.
ووضعت الأمانة خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة من خلال إغلاق الطريق، وتحويل مساره أثناء الصيانة، والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، والعمل وفق الجداول الزمنية المعدة له، والالتزام بالجودة في العمل، حيث يعد طريق الأمير نايف من أهم الطرق الشريانية والمحورية في حاضرة الدمام، يربط شمالها بجنوبها بطول 11 كلم بكلا المسارين؛ ويخدم الطريق عددا كبيرا من سكان حاضرة الدمام.
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