، قبل الآسيوية.. النصر يخسر "أمرابط" ويستقبل "كيم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات في حكم المؤكد غياب المحترف "المغربي" نور الدين أمرابط، عن مشاركة الفريق الكروي الأول النصـراوي في دوري أبطال آسـيا، بعد تعرض اللاعـب للإصـابة مؤخـراً" تمزق في عضلة الفخذ الأمامية " مما سيغيبه شهراً كاملاً عن الملاعب.

من جهة ثانية، يصل مساء اليوم اللاعب الكوري كيم جين سو إلى الرياض، من أجل الانضمام لبعثة النصر المغادرة إلى قطر، لخوض بقية المنافسات الآسيوية من دوري الأبطال.