، إصابة 293 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 46.364 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، بتسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الأحد)، أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46.364 إصابة مؤكدة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1.556 وفاة.

وبيّن "فورار" أن اللجنة سجلت 264 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 32.745 حالة، بينما يوجد 44 مريضًا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.