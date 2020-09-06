، المدينة.. القبض على سيدة تمارس العلاج بـ"الطاقة والصوت" والمساندة النفسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - صحة المدينة تدعو لعدم دعم هذه الفئة أو المواقع غير الموثوقة

أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة، أنه وبالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من القبض على سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها، وبشكل غير نظامي بفيلا سكنية بالمدينة المنورة.

وأشار متحدث صحة المدينة إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة -الأمن العام) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وقال: "توجهت لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام مع الجهات المشاركة مساء اليوم الأحد، وتمت مداهمة الموقع وعثر على السيدة في أحد الفلل السكنية تمارس ممارسات العلاج بالطاقة والمساندة النفسية".

وأضاف أن "الفيلا السكنية كان تحتوي أدوات لإصدار أصوات معينة وسرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة، وتم ضبطها فوراً بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية".

ودعت صحة المدينة كافة المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع غير الموثوقة أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم والابلاغ عنهم.



من جهته، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الصحة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

