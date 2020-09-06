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محمد بن مسعود - الدمام - بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قادرًا على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وقالت وسائل إعلام برتغالية، الأحد: إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب؛ لذلك فإنه بات قريبًا من المشاركة أساسيًّا.
وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى؛ مما تسبّب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:29 PM
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قادرًا على المشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد السويد، ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وقالت وسائل إعلام برتغالية، الأحد: إن رونالدو أصبح في وضع أفضل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب؛ لذلك فإنه بات قريبًا من المشاركة أساسيًّا.
وأعلن الاتحاد البرتغالي في وقت سابق أن رونالدو يعاني من التهاب في إصبع القدم اليمنى؛ مما تسبّب في غيابه عن التدريبات ثم عدم مشاركته أمام كرواتيا.
، بعد تعافيه من الإصابة.. "رونالدو" جاهز للعب أمام السويد ،
المصدر : الخليج 365
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