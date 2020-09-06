شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تقع في خطأ يربك الجميع حول إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اربكت وزارة الصحة، الجميع اليوم الأحد، بعد إصدار حالات الإصابة ونسب التعافي من فيروس كورونا في المملكة.
ونشرت الوزارة في البداية إنفوجرافيك يتضمن حالات إصابة جديدة عددها 895 ، بينما أوضح الإنفوجرافيك 756 حالة تعافي جديدة.
وبعد أن تم تداول الانفوجرافيك على نطاق كبير؛ قامت الوزارة بتصحيحه،فاتضح أن الإصابات الجديدة عددها 756 حالة ، بينما سجلت الصحة 895 حالة تعافي جديدة .
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