شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء" ترد على تشكيك مواطن في صحة قراءة العداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت الشركة السعودية للكهرباء، على مقطع فيديو متداول حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد المشتركين.
وقالت الشركة : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته.
وأضافت بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر، ولزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)،وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به،وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها.
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