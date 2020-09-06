شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء" ترد على تشكيك مواطن في صحة قراءة العداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الشركة السعودية للكهرباء، على مقطع فيديو متداول حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد المشتركين.

وقالت الشركة : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته.

وأضافت بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر، ولزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)،وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به،وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها.