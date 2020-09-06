شكرا لمتابعة خبر عن قصة نجاة إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال في اللحظات الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كلف قائد خلية الحرازات في جدة المتهم 3، بتنفيذ عملية قتل إمام الحرم المكي، عند خروجه من المسجد، بمسدس تتوفر به عدة طلقات نارية.

وتعود الواقعة عندما تأخر إمام الحرم المكي عن موعد خروجه المعتاد الذي حال بينه وبين مقتله، الأمر الذي دفع منفذ العملية إلى الهروب والعودة إلى موقع تنظيم الخلية وبذلك نجا إمام الحرم من الاغتيال في اللحظات الأخيرة.

و كانت أصدرت عدة أحكام على خلية الحرازات في جدة وعددهم 9 إرهابيين، ومنها إعدام 3 إرهابيين، على رأسهم قائد الخلية، ومدد بالسجن للباقين وصلت إلى 25 عاماً، والمنع من السفر بحسب مددهم، سوى المتهم 8 الذي سيبعد من المملكة بعد انتهاء مدة سجنه التي صدرت بحقه وهي 16 عاماً.

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يذكر أن " صدى " نشرت تفاصيل الحكم بالقتل تعزيرًا لـ 3 مواطنين والسجن لـ 5 آخرين في قضية خلية الحرازات.

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