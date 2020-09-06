شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: إذا كنست حوش بيتك من عرجد نخلك ترى الوسم دخل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، علامات دخول «الوسم». أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، علامات دخول «الوسم». وقال خالد الزعاق عبر مقطع فيديو: " اذا كنست حوش بيتك من عرجد نخلك ترى الوسم دخل". وكان الزعاق أوضح في وقت سابق، أنَّ «وسوم الوسم» هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري «مثل النعامة الهاربة»، مشيرًا إلى أنَّ موسم الوسم هو من أجمل وألطف وأنعم أيام السنة.

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