شكرا لمتابعة خبر عن تحويل الأب المتهم بتعنيف نجله إلى الجهة المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تم تحويل الأب الذي قام بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي، إلى الجهة المختصة.

وأوضح المركز، أنه تم الوصول إلى الطفل وتوفير الحماية له.

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وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا عن تعنيف الأب لابنه، إذ كانت المعلومات الأولية إلى أن الأب كان متزوج من مصرية وكان يتعمد تصوير الطفل وإرسال الفيديوهات إليها للضغط عليها.

ولم تنشر صحيفة صدى الفيديو نظرًا لما يحتوي عليه من مشاهد عنف.