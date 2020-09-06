شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد الحقيبة الوطنية الموحدة للاستعداد الزواجي "تأهيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد وزیر الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة المھندس أحمد بن سلیمان الراجحي الحقیبة الوطنیة للاستعداد الزواجي التي طورتھا جمعیة المودة للتنمیة الأسریة كحقیبة معتمدة لدورة تأھیل المقبلین والمقبلات على الزواج في المملكة.

ویأتي ھذا الاعتماد استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (ض 144 (في العام 1434ھـ والذي یھدف لإعداد المقبلین والمقبلات على الزواج عبر الحقیبة التدریبیة الموحدة والمعتمدة والتي تم تنفیذھا عبر جمعیات التنمیة الأسریة ولجان التنمیة الاجتماعیة .

وقال رئیس مجلس إدارة المودة المھندس فیصل السمنودي أن ھذه الحقیبة قامت بإعدادھا وتطویرھا جمعیة المودة بالشراكة مع أكثر من 50 جھة مختصة و 100 أكادیمي.

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وتحتوي ھذه الحقیبة على أربعة ملفات وھي المادة العلمیة وبھا المحتوى النظري فقط، ودلیل المدرب وبھ الخطة التفصیلیة والإرشادات والجلسات التدریبیة والمحتوى العلمي والأنشطة، وأنشطة المتدرب وبھ التمارین والأنشطة التي یقوم بھا المتدرب.

كما تضمنت الحقیبة على ستة وحدات رئیسیة ھي مراحل تكوین الأسرة ، الحقوق والواجبات الزوجیة، الاتصال والتوافق في العلاقات الزوجیة، التخطیط للأسرة والادخار المالي، إدارة الانسجام النفسي في الأسرة، إدارة الصحة الزوجیة.