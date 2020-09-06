معربًا عن خالص شكره وتقديره..
أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلًا لإمارة منطقة جازان.
من جانبه، رفع سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلًا لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.
وأعرب الدكتور الصقر؛ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون -بإذن الله- حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، وبمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة، داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- .
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف الدكتور الصقر وكيلًا لإمارة منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.