تكليف الدكتور الصقر وكيلًا لإمارة منطقة جازان

أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلًا لإمارة منطقة جازان.

من جانبه، رفع سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلًا لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور الصقر؛ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون -بإذن الله- حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، وبمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة، داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- .