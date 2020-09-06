ما هي بدائل منصة «مدرستي» عند وجود عُطل؟.. «التعليم» تُجيب

بعد أن واجهت عددًا من التحديات
أكدت ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، أن منصة مدرستي واجهت اليوم عددًا من التحديات.
وقالت متحدثة التعليم: «من مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية كونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير بدائل أخرى».
وأضافت الشهري، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا: «نحن في مرحلة استثنائية، ونرجو تفهم الجميع فمنصة مدرستي حديثة، وأي مشكلة تظهر هي فرصة لمعالجتها، ونرصد كل ما يتعلق بها خلال 24 ساعة لمعالجة التحديات كافة، ونتطلع للوصول إلى الاستفادة الكاملة وتحقيق أقصى أداء مثالي».
وتابعت: «نشكر أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال العملية التعليمية، ووجود قنوات عين، واجب في كل منزل؛ للاتجاه لها في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي أو الدخول مباشرة على مايكروسوفتTeams باستخدام حساب مايكروسوفت».
وذكرت متحدثة التعليم، أنه بالأمس اجتمع وزراء التعليم في مجموعة العشرين وتم الاستماع للمشاركين عن حجم التحديات الكبيرة.
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