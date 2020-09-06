بقيمة 562 مليون ريال.. افتتاح مشروعي طريقي الملك عبدالله والأمير نايف ببريدة

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، اليوم الأحد، مشروعي الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة, التي تأتي ضمن مشروعات تنموية تم تدشينها بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.

وأزاح أمير القصيم، الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع طريق الملك عبدالله بطول تجاوز 2 كيلومتر بقيمة 464 مليون ريال، ولمشروع طريق الأمير نايف بطول 21 كيلو مترًا بتكلفة 98 مليون ريال، واستمع من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري لشرح عن تفاصيل المشروعين.

ورحب الأمير فيصل بن مشعل، بالوزير في زيارته اليوم للمنطقة، واطلاعه على مشروع طريق القصيم مكة وتفقد الكثير من الطرق، مشيدًا بهذه الجولة الكاملة للاطلاع على ما تم تنفيذه في هذه المشاريع.

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وقال: «هذا اليوم ولله الحمد نرى مشاريع تنموية كبيرة تخدم النقل بأعلى المواصفات في التنفيذ بمنطقة القصيم عامة ومدينة بريدة خاصة».

من جانبه نوّه وزير النقل، بما يحظى به قطاع النقل من دعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرًا إلى متابعة أمير القصيم لمختلف مشروعات الطرق في المنطقة، الأمر الذي أسهم في تجاوز المعوقات خلال مراحل التنفيذ للمشروعين وتكامل لأدوار الأجهزة الحكومية تحقيقاً لمعايير الجودة والسلامة.

وحضر التدشين رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين.