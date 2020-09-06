وزير الدفاع البريطاني: ندعم المملكة ضد أي تهديد.. وإيران تستخدم الحروب الإلكترونية لضرب الملاحة بالخليج

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على أن العلاقة بين بلاده والمملكة العربية السعودية واحدة من أطول العلاقات في المنطقة، واصفًا إياها بـ«العميقة».

ونوّه، بأنه من المهم لبلاده الحفاظ على أمن السعودية من التهديد الإيراني أو هجوم الميليشيات الحوثية.

وفي مقابلة مع «العربية»، قال والاس: «العلاقات الأمنية البريطانية مع المملكة واحدة من أطول وأقدم العلاقات في المنطقة، وحتمًا أقدم من أي علاقة مع الحلفاء الغربيين.. نحن كنا دومًا نقف جنبًا إلى جنب لمدة مئة عام تقريبًا في الكثير من المواضيع المشتركة.. علاقتنا عميقة وطويلة وليست فقط متعلقة ببيع الأسلحة والتعاون الدفاعي.. أنها أيضًا متعلقة بعملنا معًا بشكل مبدئي».

وأضاف: «نحن نساعد في الحفاظ على أمن السعودية سواء من هجوم الحوثيين عبر الطائرات المسيرة بدون طيار أو صواريخ "الكروز"، أو حتى من التهديد الإيراني.. هذا أمر مهم جدًا ويجب الحفاظ عليه في المنطقة».

وأوضح والاس، أن «الإيرانيين يستخدمون الحروب الإلكترونية لتهديد الملاحة البحرية في الخليج»، مشددًا على أهمية التصدي لهذا الخطر.

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وذكر، أن الإيرانيين يستخدمون الحروب الإلكترونية طول الوقت لتهديد الملاحة البحرية ومصالح السعودية والإمارات، ويجب المساعدة لمواجهة هذا الخطر.. والحفاظ على مضيق هرمز، واقتصاد دول الخليج ليس فقط مهما للمملكة المتحدة وحسب، بل للمنطقة ككل.

وكشف والاس، عن أن العلاقة العسكرية مع السعودية ليست تجارة فحسب، بل شراكة متكاملة في إنتاج وتصنيع أنظمة الدفاع الجوي.

وأردف: «نعم نحن سنقوم بذلك، أعلنّا في وزارة الدفاع منذ أسابيع قليلة أننا سنعيد تجارتنا العسكرية مع السعودية في المجال الجوي.. بالنسبة لنا هي ليست مسألة تجارة وحسب، بل إنها شراكة متكاملة.. الشركة البريطانية للأنظمة الجوية تعمل جنبًا إلى جنب مع السعودية في مجالات الدفاع الجوي من أجل المشاركة في إنتاج وتصنيع هذه المنتجات.. هذه شراكة حقيقية في المجال الدفاعي الجوي».

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