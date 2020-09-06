لتسببها في تعريض حياتك للخطر..
حذّر المرور السعودي من النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، مؤكدًا أنه يعرّض حياتك للخطر، ويربك الحركة المرورية.
وأوضح المرور السعودي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، أن هذا الفعل يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها من 1000 إلى 2000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور السعودي» يُحدد غرامة النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.. تعرّف على قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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