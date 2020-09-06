«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة في 10 أيام

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا تم ملاحظة نزول في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد، أن الأعداد النشطة مستمرة في النزول ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة، لافتًا إلى أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 5.406.136 فحصًا مخبريًا دقيقًا حتى الآن.

وأكد متحدث الصحة، على أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جدًا.

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كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 320.827 حالة. بينما تم تسجيل 756 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 296.598 حالة. فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4.081 حالة.