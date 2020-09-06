«أبشر» ترد على الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدماتها.. تعرَّف عليها

شاركت منصة أبشر، اليوم الأحد، أجوبة الأسئلة الأكثر شيوعًا التي استفسر عنها المستخدمون خلال الفترة الماضية.

ونشرت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات المحدودة «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، تضمنت أبرز الأسئلة والأجوبة على هذه الاستفسارات.

اسم المستخدم وكلمة المرور

وحذرت منصة أبشر، من مشاركة معلومات وبيانات المستخدم مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب مع الأشخاص الآخرين، مشيرة إلى أنه يمكن تفويض الأشخاص المناسبين والموثوقين إلكترونيًا لتنفيذ وإجراء الخدمات الخاصة بالحساب.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان إعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور لمكتب الخدمات العامة لإنجاز مطلبة يعرضه للسرقة والضرر والخطر أم لا؟

وأفادت منصىة أبشر، في ردها على استفسار حول إمكانية فتح حساب خاص بالزوجة، أنه يشترط وجود بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل في منصة أبشر.

كما أوضحت أبشر، أنه في الوقت الحالي لا يمكن للمقيم إصدار شهادة ميلاد لمولود داخل المملكة، موضحة أنه يتم الحجز في الأحوال المدنية لتنفيذ الخدمة.

المخالفات المرورية والعمالة المنزلية

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها في «تويتر»، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

- ادخل على حسابك بمنصة أبشر.

- اختر خدماتي.

- اضغط على خدمات المرور.

- قم باختيار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

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- اختر استعلام عام برقم الهوية.

وأبانت منصة أبشر، أنه يمكن للمستفيد تمديد تأشيرة العمالة المنزلية والسائق الخاص حتى لو كان خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة منتهية وذلك بعد الاطلاع على شروط الخدمة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- ادخل على حسابك بمنصة أبشر.

- اختر قائمة المكفولين.

- اضغط على زر خدمات.

- قم باختيار خدمات التأشيرات.

- حدد الاختيار على مقيم

- اضغط على تمديد التأشيرة.

- ادخل البيانات المطلوبة بالحقول.

وأشارت منصة أبشر، إلى أن تقديم بلاغ عن طريقها بشأن تغيب عمالة منزلية، لا يتطلب مراجعة أي جهة حكومية بعد تقديم البلاغ إلكترونيًا.

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