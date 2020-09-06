الصحة: تسجيل 895 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 756 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 320.827 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 756 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 296.598 حالة، كما تم تسجيل32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4.081 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: «بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا نزولًا من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلًا ما نسبته 80%». مشيرًا إلى أنّ الحالات الحرجة تواصل في الانخفاض.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا https://covid19.moh.gov.sa/.

وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- الإجراءات الواجب اتباعها في حال تطور حالة المصاب بفيروس كورونا المستجد؛ حيث نصحت المصاب الذي تطورت حالته الصحية واشتدت عليه الأعراض بالاتصال برقم «937» لمعرفة التوجيه المناسب، مضيفة أنه إذا كان الوضع الإسعافي مثل ضيق شديد في التنفس فإنه يجب الاتصال بالهلال الأحمر.

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