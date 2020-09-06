اقتصادي / سمو الأمير فهد بن سلطان يفتتح فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بتبوك



تبوك 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في المدينة الجامعية بجامعة تبوك فندق " جراند ميلينيوم تبوك " التابع لصندوق التعليم العالي, بحضور معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وفور وصول سموه لمقر الفندق قص شريط الافتتاح، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية ، بعدها تجول في مرافق الفندق.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضورعرضاً مرئياً عن استثمارات صندوق التعليم الجامعي العالي وعن مشروع الفندق .

ثم ألقى معالي وزير التعليم كلمة أوضح فيها أن المشروع الذي يمثل صرحاً من صروح الضيافة الراقية في منطقة تبوك يعكس تقدم القطاع السياحي وفعاليات قطاع الأعمال، في خطوة تمثل استجابة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رفع مستوى أداء القطاع السياحي، وإيجاد فرص عمل لأبناء وطننا المعطاء.

وعدّ معاليه التعليم ركيزة مهمة في رؤية المملكة ۲۰۳۰، ومن هذا المنطلق سعت وزارة التعليم إلى ربط قنوات دعم الصندوق بنظام الجامعات بوصفها مؤسسات مستقلة استقلالاً تنفيذياً، وفق حوكمة تتيح لها الاستثمار في مجالات واعدة، وتوظف الممكّنات التي تعظّم إيراداتها الذاتية، وتستثمر مواردها البشرية، وتحدد اتجاهها السليم لتحقيق التميز والمنافسة، وأداء دورها المجتمعي المنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، والقيام بدورها في صناعة رأس المال البشري، وفق إستراتيجية تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية المعززة للموارد المالية لقطاع التعليم الجامعي الحكومي، تلبية لاحتياجات القطاعين العام والخاص وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -.

وأعرب معالي الدكتور حمد آل الشيخ عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على اهتمامه بالجامعة ومناشطها ، مثمناً لأعضاء مجلس إدارة الصندوق واللجان التابعة والأمانة العامة جهودهم الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق، متطلعاً في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من قِبَلهم لتحقيق منجزات نوعية تخدم التعليم الجامعي والتنمية الشاملة.

وفي نهاية الحفل تسلم سمو الأمير فهد بن سلطان هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي وزير التعليم .

ورفع سمو أمير منطقة تبوك الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من دعم ورعاية لقطاع التعليم إلى جانب بقية القطاعات التي تخدم المواطن .

ووصف سموه في تصريح صحفي عقب الحفل مشروع الفندق بالمدينة الجامعية بأنه تكريم لأبناء منطقة تبوك ونقلة لقطاع الفندقة بما يسهم في رفد السياحة المحلية، معرباً سموه عن اعتزازه بما يشهده الوطن في مختلف المناطق من مشروعات ومنجزات حضارية .

// انتهى //

19:25ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / سمو الأمير فهد بن سلطان يفتتح فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.