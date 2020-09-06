السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن حملة الرئاسة ( كيف نكون قدوة ) في العالم الرقمي



مكة المكرمة ١٨ محرم ١٤٤٢ الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة الرئاسة تحت شعار (كيف نكون قدوة) في العالم الرقمي.

جاء ذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار : "كيف نكون قدوةً في العالم الرقمي"

وأكد معاليه خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وأشار الشيخ السديس إلى أن هذه المبادرة المميزة رافد مهم جاء في وقت الحاجة إليه في ظل ما يشهده العالم من جائحة

// انتهى //

19:13ت م

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مكة المكرمة ١٨ محرم ١٤٤٢ الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة الرئاسة تحت شعار (كيف نكون قدوة) في العالم الرقمي.جاء ذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار : "كيف نكون قدوةً في العالم الرقمي"وأكد معاليه خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.وأشار الشيخ السديس إلى أن هذه المبادرة المميزة رافد مهم جاء في وقت الحاجة إليه في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا ، ومدى حاجة الناس إلى تفعيل العالم الرقمي والاستفادة منه، لافتا النظر إلى أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة يؤكد بهذا التدشين أهمية الثقافة في المجتمع، وضرورة الرقي بها وتطويرها وتنميتها.// انتهى //19:13ت م0179

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