

حفر الباطن 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن أن مستشفى الملك خالد بالمحافظة قدم خدماته خلال العام الماضي 1441هـ لـ 203,878 مراجعاً لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ،فيما تخطى عدد مراجعي قسم الأشعة 346591 مراجعاً ، وقام المستشفى بإجراء 1466043 فحصاً مخبرياً ، ووصل عدد المتبرعين بالدم 2365 متبرعاً .

وبينت في التقرير السنوي أن صيدليات المستشفى صرفت 346591 وصفه علاجية ، وقدم خدمة الطب المنزلي لما يقارب 1499 مستفيداً ، وأجرى مستشفى الملك خالد عدد من العمليات النوعية والتي بلغت 378 عملية.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة مستشفياتها لجميع أفراد المجتمع .

// انتهى //

19:01ت م

0177





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مراجعاً لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد لعام 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.