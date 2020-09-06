السعودية اليوم / زلزال بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في المغرب



الرباط 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء اليوم تسجيل زلزال بقوة أربع درجات على مقياس ريختر بإقليم تطوان شمال البلاد.

وأوضح بيان صادر عن المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 12 و56 دقيقة بالتوقيت المحلي، على عمق يصل إلى 55 كلم في منطقة السحتريين.

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18:56ت م

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