السعودية اليوم / بلدية المسفلة تُغلق 38 منشأة غذائية مُخالفة



مكة المكرمة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة غذائية، وأتلفت231 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة، وصادرت 82 قطعة من أدوات تحضير الطعام المتهالكة، وأشعرت 127 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 97 مخالفة، وذلك خلال المدة من 11 / 12 / 1441هـ إلى 13 / 1 / 1442هـ.

وأفاد رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي بتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة، مؤكداً أنَّ البلدية حريصة على تكثيف الجولات، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق بلدية المسفلة؛ للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة.

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18:54ت م

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