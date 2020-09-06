السعودية اليوم / فلسطين تسجل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و632 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

18:41ت م

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رام الله 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و341 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.// انتهى //18:41ت م0170

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