السعودية اليوم / باكستان تسجل حالتي وفاة جديدة و484 إصابة بفيروس كورونا



إسلام آباد 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة، و484 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298507 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6342 حالة وفاة،

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 285898 حالة، في حين توجد 6269 حالة نشطة.

// انتهى //

18:07ت م

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إسلام آباد 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالتي وفاة، و484 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 298507 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6342 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 285898 حالة، في حين توجد 6269 حالة نشطة.// انتهى //18:07ت م0167

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