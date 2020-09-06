السعودية | كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال من خلية الحرازات؟

شكرا لقرائتكم كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال من خلية الحرازات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثلاثة قضاة على يمينهم يجلس معاون القضاة وأمامه على مسافة 3 أمتار يجلس المدعي العام، ومن أمام القضاة مقاعد خصصت لمندوب هيئة حقوق الإنسان ومحامي المتهمين ووسائل الإعلام.

أما مقاعد المتهمين الإرهابيين دائماً ما تقع بشكل طولي خلف معاون القضاة، قريبة من مرأى القضاة الثلاثة ومسمعهم.

أثناء إصدار الحكم على خلية الحرازات في جدة وعددهم 9 إرهابيين، لم يختلف التشكيل القضائي، رغم اختلاف الأحكام التي صدرت بإعدام 3 إرهابيين، على رأسهم قائد الخلية، ومدد بالسجن للباقين وصلت إلى 25 عاماً، والمنع من السفر بحسب مددهم، سوى المتهم 8 الذي سيبعد من السعودية بعد انتهاء مدة سجنه التي صدرت بحقه وهي 16 عاماً، بسبب جنسيته غير السعودية.

من هو قائد خلية الحرازات وأبرز التهم الموجهة له؟

كانت أبرز التهم التي وجهت لعناصر الخلية من المدعي العام مشتركة، بأوامر من قائد الخلية المتهم رقم " 1 " المكنى أبا معاذ، فقد كلف قائد الخلية عددا من عناصره برصد مستودعات غذائية للاستفادة منها عند اختلال الأمن الذي كان ينوي عليه في السعودية، مع تكليف عنصر آخر برصد المساجد التي يصلي فيها رجال الأمن، ليتم لاحقاً استهدافهم.

أسلحة إرهابيي الحرازات

استهداف الأمراء ومدربي أندية رياضية!

أمر قائد الخلية من أحد عناصره، مراقبة منزل أحد الأمراء في مكة المكرمة مراقبة دقيقة، طلب القائد من عنصره، تسجيل تحركاته ووقت إغلاق باب منزله الذي كان مفتوحاً لاستقبال الضيوف والمسؤولين، كما طلب القائد من عنصر آخر مراقبة مدربي أندية رياضية يحملون جنسيات برازيلية ليتم التخطيط لاغتيالهم في الوقت المناسب.

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قائد الخلية حفار القبور؟

بعد أن قام قائد الخلية مع أحد عناصره بقتل "مطيع الصيعري"، أحد أفراد الخلية وخبير الأحزمة الناسفة والمتفجرات، بسبب الشكوك التي دارت حوله بتراجعه عن تأييد التنظيم وتسليم نفسه، قام باستئجار "دركتر" حفار صغير، لحفر مكان داخل استراحة الحرازات ودفن الصيعري، بعد تعفن جثته وخروج روائح الجثة .

كيف نجا إمام الحرم من الاغتيال!

نجا أحد أئمة الحرم المكي من الاغتيال في اللحظات الأخيرة، فقد كلف قائد الخلية المتهم 3، بتنفيذ عملية قتل الإمام، عند خروجه من المسجد، بمسدس تتوفر به عدة طلقات نارية، إلا أن تأخر إمام الحرم عن موعد خروجه المعتاد حال بينه وبين مقتله، ما دعا منفذ العملية إلى الهروب والعودة إلى موقع تنظيم الخلية.

وكان المتهم نفسه قد كلف من القائد برصد أخير لمقر شرطة مكة المكرمة لاستهدافه، قبل أن يتم القبض عليهم داخل موقع الخلية في الحرازات.

" تولة دهن عود" مقابل الانضمام إلى داعش في سوريا!

بعد تضييق الخناق على المتهم " 2 " في الخلية من قبل الأمن السعودي، تواصل المتهم مع أحد الأشخاص في سوريا لتوفير طريقة خروج له هو وأخيه، والالتحاق بصفوف تنظيم داعش هناك، وطلب منه الشخص توفير مبلغ مالي لدعم أحد الأشخاص مع "تولة دهن عود"، حتى يتم قبول طلبه .

هذه المهام نفذها المسؤول الإعلامي في الخلية

شرع المتهم الخامس في الخلية، في خدمة تنظيم داعش في المجال الإعلامي، حيث عزم على عمل مشروع تصميم موقع على محرك البحث "غوغل"، يتيح للمتصفحين نشر ونقل أخبار التنظيم، وإصداراته واتخاذه في ذلك خطوات مبدئية وتسمية أحد المواقع التي نفذها، واحتفاظه بذلك في ملاحظات هاتفه الجوال.