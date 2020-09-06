، تطبيق "توكلنا".. رقم قياسي يكسر حاجز الـ7 ملايين وخدمات جديدة لمستخدميه ،

محمد بن مسعود - الدمام - دور فاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا

منذ إطلاق تطبيق "توكلنا" من فترة ليست بالبعيدة، وهو يحقق يوماً بعد يوم إنجازاً جديداً يكشف مدى الثقة الكبيرة لمستخدمي التطبيق في إمكانياته وأهميته.

وضمن هذه الإنجازات، فقد تخطت قاعدة مستخدمي تطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في وقت وجيز، مما يعكس الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعد خطوة تحقيق حاجز 7 ملايين مستخدم رقماً قياسياً؛ نظراً للفترة الوجيزة الذي تحقق فيها هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، لم يبخل التطبيق في تحديث وإضافة الخدمات الجديدة لمستخدميه بشكل مستمر، وآخرها إضافة 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت هذه الإضافات (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين)، وتتميز الخدمة الأخيرة بتمكين الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عاماً، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

ومن الخطوات المهمة التي ستسهم بإذن الله في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق هدف الدولي الرامي في انحسار فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا".

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

جدير بالذكر أنه يمكن تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" من خلال متاجر AppGallery Google Play وApp Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.تطبيق توكلنا