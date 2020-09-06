شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات نقل في القصيم بـ 800 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم ، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر ، إلكترونياً , طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة ، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة ، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس / دخنة بمحافظة الرس ، التي تأتي ضمن مشاريع وزارة النقل بمنطقة القصيم ، بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لوزير النقل تحدث من خلالها عن مراحل تنفيذ المشاريع في منطقة القصيم التي تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال ، مشيراً إلى أن قطاع الطرق والنقل يحظى كغيره من قطاعات الدولة باهتمام وعناية القيادة الرشيدة , مشيراً إلى أن وزارة النقل نفذت هذه المشاريع من الطرق وما زالت تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة ومحافظاتها لتنمية وتطوير منطقة القصيم ، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لتحقيق هذه الإنجازات وجعل هذه المشروعات واقعاً ملموساً يستفيد منه المواطن والمقيم.

إثر ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً لمشاريع وزارة النقل التي تم إنجازها في منطقة القصيم ، ومراحل تنفيذها وحتى افتتاحها هذا اليوم .

عقب ذلك افتتح سموه مشاريع النقل إلكترونياً إيذاناً بافتتاح المشاريع وهي طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة بطول 12 كم ، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة ، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس / دخنة بمحافظة الرس.

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ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة المجالات خاصة قطاع النقل ، مشيراً إلى أن ترابط الطرق هي عصب الاقتصاد ، ولينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة ، مثمناً سموه جهود وزارة النقل بقيادة الوزير المهندس صالح الجاسر وكافة الوكلاء ومنسوبي الوزارة في تنفيذها العديد من مشروعات شبكة الطرق بمنطقة القصيم وفق مواصفات هندسية مطابقة لشروط السلامة المرورية ، مباركاً لنفسه والجميع على هذه الجهود ، مقدماً شكره للمسؤولين في فرع وزارة النقل بالقصيم والمقاولين وجميع من عمل من استشاريين ومهندسين وأهالي المنطقة لخدمة هذه المشاريع التنموية من الطرق الهامة في منطقة القصيم.

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة القصيم هدية تذكارية من قبل معالي وزير النقل ، كما سلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة لمعالي وزير النقل ، ومثله لرئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ، ومثله لمعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان ، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وبعض من المسؤولين في النقل.