شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات نقل في القصيم بـ 800 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لوزير النقل تحدث من خلالها عن مراحل تنفيذ المشاريع في منطقة القصيم التي تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال ، مشيراً إلى أن قطاع الطرق والنقل يحظى كغيره من قطاعات الدولة باهتمام وعناية القيادة الرشيدة , مشيراً إلى أن وزارة النقل نفذت هذه المشاريع من الطرق وما زالت تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة ومحافظاتها لتنمية وتطوير منطقة القصيم ، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لتحقيق هذه الإنجازات وجعل هذه المشروعات واقعاً ملموساً يستفيد منه المواطن والمقيم.
إثر ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً لمشاريع وزارة النقل التي تم إنجازها في منطقة القصيم ، ومراحل تنفيذها وحتى افتتاحها هذا اليوم .
عقب ذلك افتتح سموه مشاريع النقل إلكترونياً إيذاناً بافتتاح المشاريع وهي طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة بطول 12 كم ، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة ، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس / دخنة بمحافظة الرس.
ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة المجالات خاصة قطاع النقل ، مشيراً إلى أن ترابط الطرق هي عصب الاقتصاد ، ولينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة ، مثمناً سموه جهود وزارة النقل بقيادة الوزير المهندس صالح الجاسر وكافة الوكلاء ومنسوبي الوزارة في تنفيذها العديد من مشروعات شبكة الطرق بمنطقة القصيم وفق مواصفات هندسية مطابقة لشروط السلامة المرورية ، مباركاً لنفسه والجميع على هذه الجهود ، مقدماً شكره للمسؤولين في فرع وزارة النقل بالقصيم والمقاولين وجميع من عمل من استشاريين ومهندسين وأهالي المنطقة لخدمة هذه المشاريع التنموية من الطرق الهامة في منطقة القصيم.
وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة القصيم هدية تذكارية من قبل معالي وزير النقل ، كما سلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة لمعالي وزير النقل ، ومثله لرئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ، ومثله لمعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.
حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان ، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وبعض من المسؤولين في النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مشروعات نقل في القصيم بـ 800 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.