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49 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 164
بلغ إجمالي الإصابات بالمنطقة 11045
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 23 إصابة، وأبو عريش 16 إصابة، وصبيا 3 إصابات، وصامطة إصابتين.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والدرب، وفيفاء، والعيدابي، والطوال، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 164 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 10 حالات وفاة، 5 حالات في جازان، وحالتين في صبيا، وحالة واحد في كل من أبو عريش، وصامطة، والعارضة.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 11045 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 9651 حالة، وبلغ عدد الوفيات 152 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1242 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 320688 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 296737 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4081 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 19870 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1457 حالة.
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