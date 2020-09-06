مدير تعليم حفر الباطن : السهلي من المتفوقين ..وغيرنا معلمه بناءً على طلب ولي أمره

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي أن ولي أمر الطالب الكفيف محمد السهلي الذي نشرت “متابعات الخليج 365” مناشدته قبل أيام قد تقدم بطلب لنقله لمدرسة بنات وتم رفض الطلب لعدم وجود برامج دمج للمكفوفين في المحافظة، مشيرًا إلى أنه وبناءً على طلب ولي الأمر تم تغيير المعلم بمعلم آخر تعاونًا من إدارة المدرسة ومواكبة لقدرات واحتياجات الطالب وحرصًا على انسجامه في بيئته التعليمية.

تعليم حفر الباطن يوضح موقف السهلي

وقال الرحيلي في خطاب تلقته “متابعات الخليج 365” : إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم تحت عنوان : ((أنه لم يتعلم شيئًا في الصف الأول ويتردد على منطقة القصيم .. محمد السهلي .. كفيف يناشد إنهاء معاناته واستكمال تعليمه في حفر الباطن)).

نود التنويه إلى أن الخبر حوى عدة مغالطات كان بالإمكان استجلاؤها لو التزم كاتب الخبر بضوابط النشر الإعلامي وأدبيات النشر الصحافي وتواصل مع قسم الإعلام والاتصال بتعليم حفر الباطن وبناءً على ما ورد فإننا نود أن نصحح لقراء الصحيفة ما ورد من مغالطات لعل أبرزها:

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– ذُكِر في الخبر أن الطالب لم يتعلم شيئًا في الصف الأول مع أن الطالب درس في ابتدائية قتيبة بن مسلم وكان من ضمن الطلاب المتفوقين في المدرسة وفق تقارير معلمي الطالب حول مستواه التحصيلي والدراسي له طول العام المنصرم من انطلاق العام الدراسي حتى قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

– لم يتم الإشارة بالخبر إلى أن ولي أمر الطالب قد تقدم لإدارة التعليم في العام الماضي بطلب نقل ابنه لمدرسة بنات وقد تم إبلاغه بأنه لا يوجد برنامج دمج للبنين والبنات مكفوفين في برامج التربية الخاصة في المحافظة وبالتالي لا يمكن أن ينقل الطالب لمدرسة الابتدائية السادسة -حسب طلبه-، ومن خلال الزيارات الإشرافية لمشرفي القسم للاطلاع على سير العملية التعليمية تبين أن الطالب يقوم بتدريسه معلمون متخصصون ومع ذلك وبناءً على طلب ولي الأمر تم تغيير المعلم بمعلم آخر تعاونًا من إدارة المدرسة ومواكبة لقدرات واحتياجات الطالب وحرصًا على انسجامه في بيئته التعليمية.

رعاية محافظ حفر الباطن للحالة :

-وفي هذا السياق فإن إدارة التعليم تثمن عاليًا لصاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود حرصه البالغ على متابعة حالة الابن محمد وتوجيهه للقطاعات المعنية لدراسة حالته وتقديم تصور مقترح للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية من ذوي الاحتياجات الخاصة -والتي تخرج عن اختصاص وزارة التعليم – مثل إنشاء جمعية للمكفوفين.

– ختامًا مع خالص دعواتنا للابن محمد بالتوفيق والسداد، فإننا نتحفظ على أسلوب الزج به واستخدامه للإثارة الإعلامية المفتعلة دون التواصل مع الجهة المعنية لأخذ تصريح رسمي، وعليه فإننا نطالب بنشر ردنا هذا في ذات المساحة مع احتفاظنا بحقنا القانوني.



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