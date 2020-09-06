جامعة تفصل 11 طالبًا لانتهاكهم قواعد التباعد الاجتماعي

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

فصلت جامعة نورث إيسترن في بوسطن، الولايات المتحدة،11 طالبًا في السنة الأولى؛ بسبب انتهاكهم قواعد التباعد الاجتماعي، ولن يسترد أي منهم رسوم الفصل الدراسي البالغة 36.5 ألف دولار.

وأعلنت الجامعة أنها فصلت الطلاب بعد رؤيتهم متجمعين معاً في غرفة فندق ويستن Westin التي كانت تستخدمها الإدارة كمسكن مؤقت.

وقال المتحدث باسم الجامعة لصحيفة بوسطن غلوب إن الطلاب لم يرتدوا أقنعة ولم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي، مضيفًا أنه تم العثور عليهم من قِبل موظفي الجامعة أثناء الجولات التفقدية في المبنى.

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وأكد على أنه تم إعلام أولياء الأمور بقرار الجامعة، مع منح الطلاب 24 ساعة لإخلاء غرفهم، مضيفًا أنه لن يُسمح للطلاب بأخذ دروس عن بُعد ولن يستردوا الرسوم الدراسية أو تكاليف السكن.

وقالت المدرسة في منشور على موقعها الإخباري على الإنترنت إنه تم إجبار الطلاب على إجراء اختبارات فيروس كورونا.

وأيد العديد من الطلاب عقوبة الجامعة قائلين إن الشيء الوحيد الذي يضمن استمرار الفصل الدراسي والحضور الشخصي هو إذا اتبع الجميع القواعد.

ويُذكر أن العديد من الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد قد أبلغت عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب بعد عودتهم إلى الحرم الجامعي.

أهمية التباعد الاجتماعي في تدابير الوقاية من كورونا:

وتنصح منظمة الصحة العالمية الجمهور باتباع تدابير الوقاية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويأتي على رأس هذه التوصيات: الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب التفاعل مع الناس قدر الإمكان، وتجنب لمس العينين والأنف والفم.

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