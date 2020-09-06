WhatsApp يفاجئ مستخدميه بـ 4 ميزات جديدة هذا العام

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قدم WhatsApp لمستخدميه عددًا من المميزات الجديدة هذا العام، مثل الوضع المظلم لإصدار سطح المكتب والملصقات المتحركة والقدرة على التحدث إلى المزيد من الأشخاص عبر دردشات الفيديو الجماعية، لكن تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم يعد بالمزيد.

وتفيد بعض التقارير بأن التغييرات المقبلة تقع على بعد أشهر فقط من إصدارها رسميًا، وأبرز موقع Express.co.uk بعضًا من الميزات الإضافية التي يمكن أن تأتي إلى هاتفك قريبًا.

1- وضع العطلة في المحادثات المؤرشفة:

يعمل تطبيق WhatsApp على خاصية تُسمى بوضع العطلة لإسكات الدردشات المؤرشفة وعدم ظهور إشعارات منها، وكان يُعتقد أن التطبيق أوقف العمل عليها، لكن اكتشف فريق Wabetainfo أن ذلك ليس صحيحًا.

وتتضمن الميزة خيارين، الأول إيقاف الإشعارات تمامًا من الدردشات المؤرشفة والثاني إخفاء تلقائي للدردشات التي لم يتم إرسال أو استقبال رسائل منها منذ مدة 6 أشهر على الأقل.

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2- مساحة التخزين:

قد يساعدك واتساب قريبًا في معالجة مشكلة التخزين على الهاتف، حيث سيكشف لك مقدار الذاكرة التي يشغلها كل محتوى داخل WhatsApp مثل الصور ومقاطع الفيديو لتتمكن من اختيار المواد الأنسب للحذف.

3- استخدم WhatsApp على أجهزة متعددة:

واتساب على وشك السماح لمستخدميه بإمكانية تشغيل التطبيق عبر أجهزة متعددة في وقت واحد، فوفقًا لـ WABetaInfo فإن تطبيق الدردشة المملوك لفيسبوك بدأ في اختبار ميزة تسمى الأجهزة المتصلة.

وفي حين يتطلب واتساب ويب أن يكون الهاتف الذكي الأساسي المستخدم للحساب متصلُا بالإنترنت، فإن الميزة الجديدة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الدردشات في وقت واحد دون الاعتماد على ما إذا كان الهاتف الذكي متصل بالإنترنت أم لا.

4- تطبيق iPAD:

يُعتقد أن تطبيق واتساب المخصص لـ iPad سيأتي قريبًا ويمكن إطلاقه جنبًا إلى جنب مع ميزة الأجهزة المتصلة وسيتيح للمستخدم إجراء مكالمات فيديو أو تلقيها من جهاز كمبيوتر.

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