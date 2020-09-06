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جامعة المؤسس تستضيف رئيس مجلس الشورى لمناقشة رسالة دكتوراه أحمد بن باز
بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تستضيف جامعة المؤسس بجدة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للمشاركة في مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية) وذلك يوم الثلاثاء 20 محرم من العام 1442هـ في الساعة 9:30 صباحًا بقاعة مجلس الجامعة وذلك بحضور طلاب الدراسات العليا والمهتمين عن بعد.
وتضم لجنة المناقشة رئيس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشًا خارجيًا، والرئيس الفخري للمحامين السعوديين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مناقشًا داخليًا، والمشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي مقررًا المشرف على الرسالة.
وأعرب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عن وافر الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على مشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث الشيخ أحمد بن باز رغم التزامات العملية، كما أعرب مدير الجامعة عن شكره لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود لمشاركته في مناقشة هذه الأطروحة العلمية مناقشًا داخليًا.
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