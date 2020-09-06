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أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.
ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي
فحص "كورونا".. شرط أساسي لعودة "ميسي" للملاعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-06
أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.
ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
04:54 PM
إرسال فريق طبي لأخذ مسحة منه
أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.
ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.
، فحص "كورونا".. شرط أساسي لعودة "ميسي" للملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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