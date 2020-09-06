محمد بن مسعود - الدمام - 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 05:51 PM "شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازان "شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازان كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور شوقي بن إبراهيم محمد الحازمي، بمهام مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان، بالإضافة إلى عمله. الكلمات المفتاحية ، "شوقي" مديرًا لطوارئ وكوارث صحة جازان ،

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