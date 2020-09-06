، "كورونا" ينهي حياة 4 مسنّين فلسطينيين وشاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 632 شخصًا جديدًا

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، أن 632 شخصًا جديدًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتوفي خمسة أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين اثنين من قطاع غزة (36 عامًا، و55 عامًا)، ولاثنين آخرين من بيت لحم (67 عامًا)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عامًا).

وأضافت أن قطاع غزة تصدّر الإصابات الجديدة مسجّلًا 162 إصابة، تلته محافظة الخليل بإجمالي 132، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 122، فيما توزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظھر قاعدة بیانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بین الفلسطینیین منذ انتشار الفیروس في مارس (آذار) الماضي، بلغ 33.957؛ تعافى منھا 22.927، فیما بلغت حالات الوفاة 202.فلسطين فيروس كورونا الجديد