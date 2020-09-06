شكرا لمتابعة خبر عن المطيري: عدد المستفيدين من البرامج الافتراضية 3.5 ملايين شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث بإسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري بأن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة قال المتحدث بإسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، علي المطيري بأن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة كورونا ، وأن عدد المستفيدين وصل لثلاثة ملايين شخص. وقال المطيري خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات كورونا، بأن عدد المستفيدين من البرامج الإفتراضية وصل لأكثر من 3.5 ملايين شخص. وتابع المتطيري ، بأنه تم تمديد مدة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50% لرفع كفاءة الأداء

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