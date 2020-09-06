شكرا لمتابعة خبر عن «‏متحدث التجارة»: رصدنا تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، عن رصد تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر ، وتم إغلاق المحال فوراً.

‏وأوضح متحدث وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية باشرت بلاغات الغش التجاري في أسواق الحاسب الآلي فورا، فضلًا عن ضبط مخالفات في الأسعار والمواصفات والمقاييس بأسواق الحاسب الآلي، فيما التشهير بالمخالفين يتم بعد إصدار العقوبة وحكم قضائي قطعي الثبوت.

وأشار متحدث التجارة، إلى أنه بإمكان المستهلك رفع الشكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الاتصال على 1900 لتدوين الملاحظة.