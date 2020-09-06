شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم: أي مشكلة في منصة «مدرستي» سنعالجها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت ابتسام الشهري، المتحدث باسم وزارة التعليم عام، أن منصة "مدرستي" واجهت تحديات خلال اليوم الأول من الدراسة عن بُعد، مشددة على أن أي مشكلة في المنصة سيتم معالجتها.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، إلى أن التحديات سببها أن المنصة ما زالت جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير بدائل أخرى.

وأفادت بأن وجود قنوات عين واجب في كل منزل للاتجاه لها في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي.