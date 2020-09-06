شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يعبر بمستقبل أبنائه الأربعة المكفوفين إلى السعادة والتفوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في واحدة من أهم القصص الملهمة ، نجح مواطن في العبور بمستقبل أبنائه الأربعة المكفوفين إلى السعادة والإزدهار بعد أن حقق بهم ملحمة أسطوريه في تحدي الظلام والأمل والرضا بقضاء الله .

وفي التفاصيل ، فقد أكد المواطن " محمد العبد الهادي " أنه رُزق بستة أبناء وهم " منيرة " كفيفة " ، وعبد الهادي " كفيف " ، وريم " مبصرة " ، وسلطان " كفيف " ، وعبد الله " كفيف " ، وخالد " مبصر " ، ورزقهم الله جميعاً نور البصسرة بفضله .

وأضاف في حديثه مع " العربية نت " أن من حوله اعتبر هذا الأمر وراثة ولكنه يعتبره فضل من الله لأنهم يعيشون حياة طبيعية جداً وسعيدة إلى أبعد ما يتخيله البعض ، ونجحوا في تحقيق العديد من الإنجازات .

وروى بعض التحديات التي كان لوالدتهم دور عظيم بها ، حيث حمايتهم في سنهم الصغيرة من الإصطدام وإدارة شؤونهم وتعزيز حاسة اللمس لديهم وتعريفهم بالمحيطين وجعلهم يلعبون كأقرانهم ، وتعليمهم طريقة " برايل " .

وكشف أن ابنته " منيرة " أسلم على يديها 6 نساء وحصلت على العديد من الجوائز وتدرس الآن بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، كما تميز ابنه " عبد الهادي " بالإنشاد ، و"ريم " بالرسم ، و" سلطان " بالقرآن الكريم وتم ترشيحه كنموذج متميز في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية ، وشارك في مسابقة خادم الحرمين الشريفي لحفظ القرآن الكريم ، وجميعهم يحفظون الكثير من القرآن الكريم بفضل الله تعالى .

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