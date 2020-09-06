شكرا لمتابعة خبر عن مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 74 إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 895 حالة إصابة جديدة، و756 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4081 حالة.