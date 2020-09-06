شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 895 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 296,737 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4081 حالة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " نقترب من تسجيل 10 أيام متتالية لإصابات أقل من 1000 "، لافتًا إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.