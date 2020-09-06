شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آلية دخول المعلمين لمايكروسوفت تيمز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة التعليم عبر مقطع فيديو توضيحي، عن الأدوات التي أقرتها الوزارة للمعلمين والمعلمات للمساعدة في نظام التعليم الإلكتروني.
ووفرت الوزارة مجموعة من الأدوات المساعدة للتعليم الإلكتروني ، والأدوات الرسمية التي أقرتها وهي تطبيق ميكروسوفت تيمز وهو احد البرامج المخصصة لإدارة التعليم الإلكتروني والحصول عليه من خلال متصفح جوجل.
وأشارت إلى أن بعد الدخول الى البرنامج عن طريق جوجل يتم إدخال المستخدم وكلمة المرور وهي المستخدمة في منصة مدرستي، ومن ثم يتم تحويله ببعض الخطوات إلى اللغة العربية ومن خلال الصفحة يستطيع المعلم أو المعلمة استعراض جميع الفصول المسندة لديه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. آلية دخول المعلمين لمايكروسوفت تيمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.