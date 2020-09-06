شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آلية دخول المعلمين لمايكروسوفت تيمز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عبر مقطع فيديو توضيحي، عن الأدوات التي أقرتها الوزارة للمعلمين والمعلمات للمساعدة في نظام التعليم الإلكتروني.

ووفرت الوزارة مجموعة من الأدوات المساعدة للتعليم الإلكتروني ، والأدوات الرسمية التي أقرتها وهي تطبيق ميكروسوفت تيمز وهو احد البرامج المخصصة لإدارة التعليم الإلكتروني والحصول عليه من خلال متصفح جوجل.

وأشارت إلى أن بعد الدخول الى البرنامج عن طريق جوجل يتم إدخال المستخدم وكلمة المرور وهي المستخدمة في منصة مدرستي، ومن ثم يتم تحويله ببعض الخطوات إلى اللغة العربية ومن خلال الصفحة يستطيع المعلم أو المعلمة استعراض جميع الفصول المسندة لديه.