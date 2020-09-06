شكرا لمتابعة خبر عن الحكم بالقتل تعزيرًا لـ 3 مواطنين والسجن لـ 5 آخرين في قضية "خلية الحرازات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صدر اليوم الأثنين، حكمًا ابتدائيًا من المحكمة الجزائية المتخصصة ضد أفراد خلية الحرازات الإرهابية.

وتضمن الحكم، القتل تعزيرًا لثلاثة مواطنين سعوديين، والسجن 25 عاماً لاثنين آخرين، بالإضافة إلى السجن لمواطن آخر مدة 13 عاماً، والسجن 15 عاماً لأحد المتهمين السعوديين، و5 سنوات للأخير.

كما شمل الحكم، السجن لمدة 16 عاماً لمتهم عربي، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

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جاء ذلك بعد ثبوت علاقة الخلية بالعمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ.

وقام أحد الإرهابيين بتأمين الحزام الناسف المستخدم في الجريمة وتسليمه للانتحاري، فيما فجر الانتحار نفسه عندما اعترضه رجال الأمن؛ مما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين.

وثبت تورط الخلية في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة بتاريخ 28/ 9/ 1437هـ، بعد تفجير انتحاري نفسه بنفس الطريقة.