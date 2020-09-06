شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 2000 ريال عند النزول أو الركوب أثناء سير المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الإدارة العامة للمرور، من النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، إذ أنه يعرض حياتك للخطر، ويربك الحركة المرورية.
وأوضحت إدارة المرور، أن هذا الفعل يُعد مخالفة ويُعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها من 1000 إلى 2000 ريال.
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