شكرا لمتابعة خبر عن لجنة مكونة من عدة جهات مختلفة تبحث مهنة التمريض خلال الـ 10 سنوات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر بأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر تشكيل لجنة لبحث برنامج "ولي العهد للتمريض" بهدف معرفة الإحتياج المتوقع للقوى العاملة في المجال خلال الـ10 سنوات القادمة، وتتكون اللجنة من عدة جهات وزارات وجامعات وجهات أهلية.

وقالت المصادر، بأن اللجنة ستقوم بدراسة التكاليف المطلوبة، وخطة التغطية المستقبلية وفق مخرجات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، فيما حدد القرار معام اللجنة في بحث الإحتياج المتوقع للقوى العاملة والصحية وخفض معدل الاستعانة بالقوى العاملة الأجنبية في المجال ذاته بحسب أخبار 24.

وتابعت المصادر بأن القرر معايير الابتعاث الداخلي في تخصص التمريض للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية وفق الاحتياج، مع مراعاة متطلبات المناطق لهذا التخصص في القطاعين العام والخاص، فيما أعطى اللجنة حق الإستعانة بما تراه مناسبا لإنجاز أعمالها على أن تنهي هذة الاعمال خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ القرار.